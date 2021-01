Statele Unite inregistreaza un nou record de cazuri noi de COVID-19. Peste patru milioane de americani au fost deja vaccinati

SUA, de departe tara cea mai grav afectata de coronavirus, au inregistrat un total de 20,38 milioane de cazuri de la inceputul pandemiei si 349.920 de morti. Sambata doar, 2.378 de persoane au decedat de COVID-19 in tara.Statele Unite au demarat campania lor de vaccinare la 14 decembrie. Peste 4,2 milioane de persoane din intreaga tara au fost imunizate, cu mult sub promisiunea de 20 de milioane facuta de administratia presedintelui Donald Trump inainte de sfarsitul lui 2020, campania lovindu-se de importante intarzieri in distribuirea vaccinului.