Nou record de infectari cu coronavirus in Cehia. Capacitatea spitalelor, aproape de limita

In weekenduri, cifrele raportate sunt mai mici decat in cursul saptamanii, intrucat se realizeaza mai putine teste fata de zilele lucratoare. Noul record a fost inregistrat la finalul unei saptamani in care numarul zilnic al contagierilor s-a mentinut peste pragul de 10.000, pentru ca intr-una dintre zile sa depaseasca chiar 15.000 de cazuri.Dintre cele peste 258.000 de contagieri totale anuntate pana in prezent, 158.515 sunt cazuri active, iar peste 97.000 de persoane s-au vindecat. In ceea ce priveste numarul deceselor, Cehia a inregistrat in total 2.201 de decese asociate maladiei COVID-19.Numarul pacientilor internati in prezent a ajuns la 5.300, dintre care 800 se afla in stare grava, fapt care l-a determinat pe ministrul cel al Sanatatii, Roman Prymula, sa declare la sfarsitul saptamanii trecute ca in tara lui capacitatea spitalelor se apropie de limita.Potrivit estimarilor Ministerului Sanatatii, Cehia se va confrunta in cea de-a doua jumatate a lunii noiembrie cu momentul cel mai critic al pandemiei.Roman Prymula, care a fost demis din functie dupa ce a fost surprins de presa intr-un restaurant deschis in mod exceptional pentru o reuniune, in conditiile in care toate localurile au fost inchise la 14 octombrie, va ramane in echipa de consilieri a guvernului de la Praga.Se asteapta ca succesorul lui sa isi preia atributiile incepand de joi pentru a coordona politicile uneia dintre tarile cu cea mai mare incidenta a noului coronavirus din Uniunea Europeana: 1.284 de cazuri la 100.000 de locuitori.