Noua varianta de COVID-19 in Bavaria. Mutatia, gasita la 35 de bolnavi internati la un spital din Garmisch-Partenkirchen

"Simplul fapt ca este o noua varianta nu inseamna ca este mai contagioasa", declara Clemens Stockklausner, directorul clinicii, care confirma ca nu se stie cat de contagioasa este sau daca aceasta varianta creste mortalitatea.Adjunctul sau indeamna oamenii sa nu intre in panica."Trebuie sa asteptam secventierea completa. Nu putem spune absolut deloc, pentru moment, daca aceasta (mutatie) are vreo relevanta clinica", a declarat el presei.Esantioane ale noii variante bavareze au fost trimise in vederea unor examinari suplimentare la Spitalul Charite de la Berlin.Stockklausner subliniaza ca aceasta noua mutatie difera de cele din Marea Britanie si Africa de Sud - care sunt mai infectioase, dar care nu au condus la o crestere a mortalitatii.Potrivit unor experti, aceste variante noi nu reduc efectul vaccinurilor impotriva covid-19 aflate in circulatie in prezent.Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a inregistrat o scadere in Germania, in ultimele zile, iar nivelul ocuparii sectiilor de terapie intensiva a scazut cu 10-15%, a anuntat ministrul german al Sanatatii Jens Spahn.Ministrul indeamna la testarea covid-19 a muncitorilor trasfronatalieri care fac naveta, in vederea impiedicarii intrarii in Germania a unor noi variante ale virusului.Bilantul covid-19 a crescut cu 7.141 de contaminari luni, potrivit Institutului Robert Koch (RKI) - cu 5.000 mai putine contaminari decat in urma cu o saptamana. Insa bilanturile transmise de landurile Bavaria si Renania-Palatinat au fost incomplete, potrivit RKI.Ministrii-presedinti ai celor 16 landuri germane se intalnesc cu cancelarul Angela Merkel marti in vederea unei inaspriri a restrictiilor impuse in vederea opririi raspandirii noului coronavirus.Vicecancelarul Olaf Scholz a indemnat la o prelungire a restrictiilor si la o consolidare a izolarii care urmeaza sa expire la sfarsitul lui ianuarie.