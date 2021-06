Noul avion ce revolutioneaza transportul aerian: Ruta dintre Franta si Anglia in doar 40 de minute VIDEO

Britanny Ferries a incheiat un acord cu firma regent din Boston, Statele Unite pentru a construi aceste avioane electrice alimentate cu baterii. Astfel, aeronavele vor fi de sase ori mai rapide decat feriboturile actuale conventionale, potrivit Daily Mail Hidroavioanele sunt complet electrice, ceea ce ar insemna ca vor niste vehicule "verzi", fara a produce poluarea aerului. Ele vor reduce timpul de calatorie, spre exemplu dintre Portsmouth (Anglia) si Cherbourg (Franta) de la aproximativ sase ore la doar 40 de minute.Noile avioane vor zbura la doar cativa metri de suprafata apei, iar flota va combina viteza mare a unui avion cu costul redus al unei nave.Acest tip de avion poate fi folosit oriunde in lume, pe rute de pana la 290 de kiloemtri cu actualele baterii si pana la 800 de kilometri cu noile baterii, din generatia urmatoare.Parteneriatul dintre Britanny Ferries si Regent din Boston va face posibil cel mai rapid zbor "verde" dintre Franta si Anglia, pana in anul 2028."Seaglider este un concept atractiv si interesant si asteptam cu nerabdare sa colaboram cu Regent, in lunile si in anii care vin", a declarat Frederic Pouget, director de operatoiuni portauare al Brittany Ferries.