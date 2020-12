Noul bombardier stealth al Chinei, H-20, poate ajunge pana in SUA doar pe hartie

H-20, capacitati impresionante, dar greu de realizat

Publicatia South China Morning Post (SCMP) precizeaza ca viitorul bombardier H-20, care va inlocui bombardierele H-6 modernizate constant de-a lungul deceniilor de China, va face ca Beijingul sa domine Pacificul, scrie publicatia DefenseRomania.ro China a anuntat proiectul in 2016 si in urmatorii maximum doi ani ar trebui sa inceapa dezvoltarea.Potrivit chinezilor, noul H-20 va avea o autonomie de zbor impresionanta de 12.000 de kilometri, ceea ce i-ar permite sa ajunga inclusiv pana in Hawaii, in Statele Unite ale Americii.Mai mult, H-20, sustine Beijingul, va putea sa transporte o incarcatura de armament de 45 de tone. In comparatie, bombardierele americane B-52 Stratofortress si B-2 Spirit pot transporta o incarcatura de 35, respectiv 20 de tone.H-20 va putea transporta atat rachete conventionale, rachete hipersonice, dar si rachete nucleare.Inca de anul trecut DefenseRomania a scris ca noul bombardier al Chinei respecta schema aerodinamica a "aripii zburatoare" si, ca doua picaturi de apa, seamana izbitor de mult cu avionul american B-2 Spirit.Lucrurile stau foarte bine pe hartie pentru China, insa aceste capabilitati sunt greu de obtinut.Potrivit celor de la Popular Mechanics, intr-o analiza semnata de Kyle Mizokami, expert in domeniul apararii pe subiectul China, Beijingul nu poate dezvolta un asemenea aparat.Sursa citata precizeaza ca din punct de vedere tehnic aerodinamica avionului H-20 nu va permite bombardierului sa aiba o asemenea capacitate de 45 de tone de armament.Totodata, dimensiunea nu i-ar permite sa transporte o cantitate atat de uriasa de combustibil incat sa poata transporta 45 de tone de armament pe o raza de 12.000 de kilometri.Autorul admite ca Beijingul a "facut pasi mari in ultimii 30 de ani in ceea ce priveste tehnologia militara", dar pare putin probabil ca H-20 sa fie o "arma minune" a Chinei. Acesta nu contesta insa capacitatea ca viitorul bombardier stealth sa poata transporta arsenal nuclear.