Noul premier al Frantei, desemnat de Macron, dupa ce Edouard Philippe si-a dat demisia

Noul locatar de la Matingon este un necunoscut marelui public, in pofida faptului ca s-a vorbit despre el in ultimele saptamani, in contextul in care detine functia de "domnul iesire din izolare" in cadrul Guvernului.Jean Castex este cel care a pus impreuna cu Edouard Philippe in aplicare ridicarea treptata a restrictiilor impuse din cauza epidemiei covid-19.Primar in Pyrenees-Orientales de peste zece ani, Jean Castex, un functionar de rang inalt, a fost secretar general adjunct la Palatul Elysee din 2010 si pana la sfarsitul mandatului lui Nicolas Sarkozy El a fost numit sa conduca un nou Guvern pe "noul drum" promis de seful statului.Jean Castex, in varsta de 55 de ani, originar din Gers, are o indelungata cariera de functionar public de rang inalt."Un adevarat briceag elvetian, are conexiuni peste tot, stie ce trebuie sa faca la locul potrivit", spune despre el un fost consilier al sefului statului, Franck Louvrier.EXPERIENTA IN MINISTERE SOCIALEEl cunoaste de asemenea afacerile sociale - mai ales sectorul spitalicesc.Functionarul de rang inalt a fost directorul Directiei Spitalizarii si Organizarii Ingrijirilor (DHOS) de la Ministerul Sanatatii si Solidaritatii.Ulterior, el a devenit seful de cabinet al lui Xavier Bertrand la Ministerul Sanatatii, iar apoi la Ministerul Muncii.In 2017, Jean Castex a fost numit delegat interministerial la Jocurile Olimpice si Paralimpice din 2024 si presedinte al Agentiei Nationale a Sportului.In aceasta calitate, potrivit declaratiei sale de interese, publicata pe site-ul Autoritatii pentru Transparenta Vietii Publice (HATVP), el a incasat 160.467 de euro net.In aceeasi declaratie, el arata ca este la conducerea Agentiei Nationale a Sportului, dar si a Solideo, o societate de livrare de lucrari olimpice, fara remuneratie.ALES LOCAL IN 2008Odata cu criza sanitara cauzata de epidemia covid-19, Jean Castex a fost insarcinat de catre seful statului sa conduca "iesirea din izolare", pe langa premier.In acest cadru, el a aparat o "abordare globala" si cuvantul-cheie "treptat", la mijloc intre exigentele sanitare si necesitatea unei relansari economice.La 15 martie, in primul tur al alegerilor locale, el a fost reales la Prades, o comuna mica din Pyrenees-Orientales, cu 75% din voturile exprimate.