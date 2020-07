Noul sistem de imigrare in Regatul Unit al Marii Britanii. Vor fi acceptati cei care primesc cel putin 70 de puncte in urma evaluarii

Pentru imigrare este nevoie de cel putin 70 de puncte

Astfel, va exista o "rata de acceptare" a salariului specifica pentru fiecare profesie si o rata minima generala de 25.600 de lire anual, insa se pot califica pentru imigrare si cei care castiga sub acest minim, daca sunt inalt calificati sau daca doresc sa lucreze in sectoare cu deficit de forta de munca, scrie Agerpres care citeaza o sinteza publicata de ReutersSolicitantii trebuie sa aiba o oferta de angajare de la un garant autorizat, pentru un loc de munca unde sunt necesare anumite calificari si sa fie vorbitori de engleza. Ei trebuie de asemenea sa obtina puncte suplimentare dupa alte trei criterii: nivelul de studii, raportul dintre salariu si "rata de acceptare" pentru domeniul respectiv si penuria de forta de munca in acelasi domeniu.- obligatoriu: 20 de puncte pentru oferta de angajare, 20 pentru locul de munca la nivelul calificarii, 10 pentru cunostintele de engleza corespunzatoare;- salariu: peste "rata de acceptare" sau peste 26.600 de lire anual (valoarea cea mai mare din cele doua) - 20 de puncte, cu 10% sub acest minim - 10 puncte, cu 10-20% sub minim - 0 puncte;- alte criterii: 20 de puncte pentru domeniul cu deficit de forta de munca, 10 puncte pentru doctorat intr-un domeniu relevant pentru locul de munca, 20 de puncte pentru doctorat in domeniul stiintei, tehnologiei, ingineriei sau matematicii relevant pentru locul de munca, 10Ulterior ar putea fi luate in considerare noi criterii, cum ar fi varsta sau experienta.Exista si cai alternative de obtinere a vizei cu drept de munca: viza speciala pentru profesionistii din domeniul medical, care beneficiaza de procesare mai rapida si la tarif mai scazut, sau viza pe doi ani pentru studentii straini care termina o facultate sau un masterat si pe trei ani pentru cei care obtin un doctorat.