Ceremonia de instalare in functie a lui Joe Biden va include un segment dedicat americanilor care au murit de COVID-19

Ceremonia memoriala va avea loc pe 19 ianuarie, la ora locala 17:30, la Lincoln Memorial."Inaugurarea presedintelui-ales Joe Biden si a vicepresedintelui-ales Kamala Harris reprezinta inceputul unei noi calatorii nationale", a directorul de comunicare al PIC, Pili Tobar. "In mijlocul unei pandemii - cand multi americani deplang pierderea familiei, prietenilor si vecinilor - este important sa ii omagiem pe cei care au murit, sa reflectam la ceea ce a fost una dintre cele mai provocatoarea perioade din istoria natiunii noastre si sa ne reinnoim angajamentul de a opri impreuna pandemia si de a reconstrui natiunea".Bazinul din fata Lincoln Memorial va fi luminat in timpul evenimentului. Va fi prima data cand acest loc va fi folosit pentru a comemora vietile pierdute ale americanilor.PIC a cerut tuturor localitatilor americane sa ia parte la eveniment, prin sunet de clopote de biserica si prin luminarea cladirilor la aceeasi ora.Ceremonia va aduce un omagiu celor peste 344.000 de oameni care au murit in SUA din cauza SARS-CoV-2.Cele mai multe dintre evenimentele programate pentru investirea lui Biden vor fi regandite, din cauza pandemiei.