Franta denunta drept "extrem de grava" spionarea europenilor de catre NSA si Danemarca. "Trebuie trase concluzii in privinta cooperarii reciproce"

NSA A DETURNAT UN SISTEM DANEZ DE SUPRAVEGHERE PENTRU A SPIONA PE MERKEL

"Este extrem de grav. Trebuie sa verificam daca partenerii nostri din UE, danezii, au comis erori sau greseli in cooperarea lor cu serviciile americane (...). Iar apoi, in privinta americanilor, sa vedem daca, intr-adevar, a avut loc (...) ascultarea, spionarea unor oficiali europeni", a declarat el la postul de radio France Info, fara sa indeparteze ideea unor consecinte in cooperarea cu Statele Unite "Nu ne aflam intr-o lume naiva. Acest fel de comportament se poate intampla, din nefericire. Vom verifica", a declarat el."Intre aliati trebuie sa existe o incredere, o cooperare minima. Aceste fapte sunt grave, trebuie verificate, iar apoi sa se traga concluzii in privinta cooperarilor", a adaugat el.Beaune a declarat ca nu cunoaste identitatea francezilor care au fost spionati.Statele Unite au spionat oficiali politici din Europa, inclusiv pe cancelarul german Angela Merkel , in perioada 2012-2014, cu ajutorul serviciilor daneze de informatii, au dezvaluit duminica publicatii daneze si europene.Potrivit postului public danez de televiziune Danmarks Radio (DR), National Security Agency (NSA) s-a conectat la cabluri de comunicatii submarine daneze pentru a spiona oficiali de prim-plan si oficiali de rang inalt in Germania, Suedia, Norvegia si Franta.Intre persoanele spionate se afla ancelarul german Angela Merkel si doi fosti candidati la Cancelarie, Frank-Walter Steinmeier si Peer Steinbruck, dar si parlamentari si functionari din mai multe tari europene, francezi, germani, norvegieni si suedezi.Pentru a face acest lucru, NSA a beneficiat de o colaborare a serviciilor militare daneze de informatii.Ministrul danez al Apararii Trine Bramsen, aflata in post din iunie 2019, a fost informata cu privire la acest lucru in august 2020."Spionarea sistematica de catre aliati este inacceptabila", a declarat ea presei.NSA a avut acces la SMS-urile, apelurile telefonice, traficul pe Internat - inclusiv cautari -, chat-urile si serviciile de mesagerie ale persoanelor pe care le spiona.Spionarea de catre NSA a fost raportata intr-un raport intern al serviciilor daneze de spionaj cu numele de cod "Operation Dunhammer" si a fost prezentata conducerii in mai 2015.Serviciile de la Copenhaga au inceput sa ancheteze in 2013, in urma unor dezvaluiri ale lui Edward Snowden privind practici ale acestei agentii federale americane.Jurnalistii danezi precizeaza ca dezvaluirile lor au fost confirmate de catre noua surse care au avut acces la informatii clasificate si precizeaza ca aceste dezvaluiri au fost confirmate in mod independent de catre mai multe alte surse.In noiembrie 2020, televiziunea publica daneza DR a dezvaluit ca Statele Unite au folosit cabluri daneze pentru a spiona - in perioada 2012-2015 - industriile Apararii daneza si europeana.