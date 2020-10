Germania a raportat peste 4.500 de infectari in 24 de ore

Datele facute publice vineri de Institutul Robert Koch (RKI) releva ca au fost inregistrate 4.516 de noi infectii, comparativ cu 4.058 inregistrate joi.Germania nu a mai inregistrat un numar atat de mare de cazuri intr-o zi de la varful pandemiei, la sfarsitul lui martie si inceputul lui aprilie, cand erau depistate peste 6.000 de noi cazuri pe zi, inainte ca bilantul sa scada semnificativ.Infectiile au inceput sa se inmulteasca din nou in iulie.Marile orase au devenit zone fierbinti in contextul unei noi inmultiri semnificative a numarului de cazuri in tara, alarmand liderii politici nationali si determinand autoritatile locale sa introduca o noua serie de restrictii.Capitala Berlin si centrul financiar Frankfurt au devenit cele mai noi orase care au depasit joi pragul cheie care masoara raspandirea coronavirusului.Cancelarul Angela Merkel si-a exprimat speranta ca Germania va putea evita reintroducerea masurilor de izolare care au mai fost in vigoare la aparitia pandemiei, in martie.Merkel are programata vineri o videoconferinta cu primarii din 11 mari orase: Berlin, Hamburg, Bremen, Munchen, Frankfurt, Koln, Dusseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig si Stuttgart.Cel putin 314.660 de persoane au contractat virusul in Germania de la inceputul pandemiei, iar 9.589 au murit, conform RKI.