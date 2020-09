Numar record de cazuri noi de COVID-19 in Ungaria odata cu inceperea anului scolar. Tara vecina a decis inchiderea granitelor pentru straini

Ungaria, tara cu aproximativ 10 milioane de locuitori, a trecut peste primul val de pandemie de coronavirus cu mai putine cazuri decat multe alte tari europene. Pana miercuri, numarul total de cazuri inregistrate in tara se ridica la 6.622, dintre care 619 decese.Chiar daca majoritatea persoanelor cu COVID-19 s-au insanatosit, numarul de cazuri a crescut in ultima saptamana de la cateva sute la 2.100 pana miercuri, iar expertii au avertizat in legatura cu o crestere a numarului de infectari in saptamanile urmatoare odata cu redeschiderea scolilor.Guvernul premierului ungar Viktor Orban a decis inchiderea granitelor pentru cetatenii straini, exceptand insa cetatenii din celelalte state din Grupul de la Visegrad ( Cehia , Slovacia si Polonia), care pot furniza un test negativ de COVID-19 de mai putin de cinci zile.Uniunea Europeana a criticat insa masura pe care a calificat-o drept "discriminatorie" si, prin urmare, ilegala.