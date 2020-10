Coronavirus: Numar record de cazuri, peste 400.000, raportate pe plan mondial in ultimele 24 de ore

In total, au fost confirmate 404.758 de noi infectari cu noul coronavirus si 6.086 de decese asociate maladiei COVID-19.Aceasta crestere a numarului de cazuri raportate in lume poate fi explicata doar partial prin cresterea numarului de teste realizate in comparatie cu perioada primului val al pandemiei, inregistrat in intervalul martie-aprilie la nivel global.In Europa, dar si in Statele Unite si Canada , numarul cazurilor detectate a crescut foarte mult in ultima saptamana, cu 44%, respectiv 17% in raport cu saptamana precedenta.In Europa, numarul maximal de cazuri recenzate de la debutul pandemiei a fost atins chiar joi: peste 150.000 noi imbolnaviri.Mai multe tari de pe continentul european considera ca au intrat in al doilea val al epidemiei. Numarul deceselor inregistrate ramane insa departe de nivelurile atinse in aprilie (peste 4.000 de decese zilnice erau recenzate in acea perioada, in medie).Dupa o incetinire constatata in aceasta vara (mai putin de 400 de decese zilnice, in iulie), media zilnica a deceselor din Europa a depasit din nou saptamana trecuta pragul de 1.000.In Statele Unite, unde numarul cazurilor anuntate a scazut in septembrie, dupa un varf inregistrat la jumatatea lunii iulie, infectarile cu SARS-CoV-2 au crescut din nou, cu o medie de peste 50.000 de cazuri noi zilnice raportate in ultimele sapte zile si cu un maxim de peste 70.000 care a fost atins joi.