Numarul telefonului mobil personal al lui Boris Johnson, disponibil pe internet de 15 ani

Acest numar de telefon, ce figureaza intr-un comunicat de presa datand din 2006, cand Boris Johnson era deputat al opozitiei, pare a fi acelasi pe care liderul conservator in foloseste in prezent, potrivit BBC.France Presse precizeaza ca a format numarul respectiv vineri dimineata, pe 30 aprilie, insa a intrat un mesaj automat ce informa ca telefonul este deconectat.Aceasta dezvaluire intervine intr-o perioada in care Boris Johnson se afla sub focul atacurilor legate de integritatea sa, mai ales din cauza schimburilor de SMS-uri avute cu industriasul James Dyson la inceputul pandemiei, in martie, 2020, in care premierul promitea sa 'regleze' statutul fiscal al angajatilor companiei acestuia de electrocasnice ce urmau sa vina in Marea Britanie pentru a produce ventilatoare mecanice.Faptul ca numarul personal de telefon al premierului se afla in domeniul public 'conteaza', pentru ca 'el este o marfa foarte pretioasa', a comentat Peter Ricketts, fost consilier de securitate nationala al Marii Britanii, la radio BBC.Potrivit acestuia, este 'in propriul interes' al liderului sa asigure securitatea liniei sale telefonice: 'Vorbesc mai ales de oamenii politici de rang inalt in posturi sensibile, ale caror conversatii telefonice sunt susceptibile sa contina elemente sensibile, informatii comerciale sensibile'.Printre alte scandaluri ce zguduie guvernul, Comisia electorala, care supervizeaza conturile partidelor politice, a anuntat miercuri deschiderea unei anchete cu privire la finantarea renovarii apartamentului pe care Boris Johnson il ocupa in Downing Street.Potrivit presei, costurile de renovare au atins 200.000 de lire (230.000 de euro), mult peste cele 30.000 de lire acoperite din fondurile publice.