Numarul cazurilor de coronavirus la nivel global, in crestere dupa sase saptamani de scadere. Seful OMS: "Este dezamagitor, dar nu surprinzator"

"Este dezamagitor, dar nu surprinzator", a declarat din Geneva Tedros Adhanom Ghebreyesus, precizand ca trendul crescator se manifesta in toate zonele, cu exceptia Africii si regiunilor Pacificului de Vest."Partial pare sa fie urmarea relaxarii masurilor de sanatate publica, circulatiei in continuare a variantelor virusului si a faptului ca oamenii au lasat garda jos", a spus acesta.Directorul OMS a recomandat comunitatii internationale sa nu se bazeze exclusiv pe vaccinare, spunand ca regulile fundamentale de igiena raman de baza in ceea ce priveste controlul pandemiei.Cu toate acestea, a spus ca este incurajator ca, in sfarsit, personalul medical din tarile sarace este vaccinat, inclusiv in tari din Vestul Africii precum Ghana si Coasta de Fildes Pana la finalul lui mai, 237 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 sunt preconizate sa fie pregatite pentru a fi distribuite in 142 de tari sarace."Este regretabil ca acest lucru se intampla dupa aproape trei luni de cand unele dintre tarile dezvoltate au demarat campaniile nationale de vaccinare", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.Luni, 1 martie, o noua tara europeana decide sa declare starea de urgenta in contextul extinderii pandemiei de coronavirus Finlanda a activat luni starea de urgenta, etapa necesara pentru a-i permite inasprirea restrictiilor decisa saptamana trecuta din cauza inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus.In acelasi timp, a utoritatile din Marea Britanie cauta persoana care ar fi adus varianta braziliana de coronavirus in regat