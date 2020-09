Numarul cazurilor de COVID-19 din Marea Britanie a "explodat" intr-o singura zi. Aproape 3.000 de cazuri noi, depistate duminica. Sambata erau sub 2.000

Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca aceasta crestere este "ingrijoratoare". Acesta a adaugat ca majoritatea celor infectati sunt tineri."Cresterea numarului de cazuri care a avut loc stazi este ingrijoratoare. Cazurile sunt in mod preponderent in randul oamenilor tineri, dar am observat ssi in alte tari din lume si In Europa aceasta crestere in randul tinerilor, ceea ce a dus la o crestere la nivelul intregii populatii", a spus ministrul.Hancock a subliniat ca toata lumea trebuie sa respecte masurile de distantare sociala pentru a preveni raspandirea infectiilor.