Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus din SUA a atins un record de peste 5 milioane

Cu unul din fiecare 66 de locuitori infectati, Statele Unite se afla pe primul loc in lume in functie de numarul de cazuri, potrivit unei analize realizate de Reuters.Numarul deceselor este de peste 160.000, reprezentand un sfert din totalul consemnat la nivel mondial.A fost nevoie de numai sase saptamani pentru ca numarul cazurilor de Covid-19 sa se dubleze in Statele Unite, ultimul milion de infectii fiind descoperite in ultimele doua saptamani, arata datele Johns Hopkins University, citate de CNBC.Acest record negativ a avut loc in timp ce presedintele Donald Trump a semnat decrete pentru continuarea ajutoarelor acordate americanilor afectati de pandemie, dupa ce Casa Alba nu a reusit sa ajunga la un acord cu Congresul.