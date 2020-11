Numarul infectiilor cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri

Octombrie a fost cea mai proasta luna a pandemiei, in timp ce Statele Unite au devenit prima tara care a raportat peste 100.000 de cazuri zilnice. Cresterea puternica a numarului de cazuri de Covid-19 din Europa a contribuit la totalul mondial.Media ultimelor sapte zile arata ca numarul infectiilor zilnice cu coronavirus creste cu peste 540.000.Mai mult de 1,25 de milioane de oameni au murit din cauza bolii respiratorii care a aparut in China la sfarsitul anului trecut.Europa, cu aproximativ 12 milioane de cazuri, este cea mai afectata regiune, depasind America Latina. De asemenea, In Europa au avut loc 24% dintre decesele provocate de Covid-19.Continentul european inregistreaza aproximativ 1 milion de infectii noi de coronavirus la aproximativ 3 zile, potrivit unei analize a Reuters, respectiv 51% din total.Potrivit mediei ultimelor sapte zile, Franta inregistreaza 54.440 de cazuri pe zi, un nivel mai ridicat decat in India , care are o populatie mult mai numeroasa.Al doilea caz de coronavirus pune la incercare sistemele de sanatate din Europa, determinand Germania, Franta si Marea Britanie sa impuna cetatenilor lor sa stea mai mult acasa.