Organizatia Mondiala a Sanatatii: Numarul cazurilor de rujeola creste la nivel mondial din cauza pandemiei COVID-19

Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli, mai mult decat Covid-19, Ebola , tuberculoza sau gripa.Anul trecut au murit peste 207.000 de oameni din cauza ruleolei. In conditiile in care nivelul de imunizare a coborat sub nivelul critic de 95% necesar pentru protejarea comunitara, numarul infectiilor a crescut anul trecut in toate regiunile unde este prezenta OMS la cel mai ridicat nivel dupa 1996."Aceste date dau un semnal clar ca nu reusim sa protejam copiii de rujeola in fiecare regiune a lumii", a afirmat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-un comunicat.Cresterea numarului de cazuri fatale de rujeola inseamna ca numarul deceselor a urcat cu aproape 50% din 2016.Raportul, coordonat in colaborare cu Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor din SUA, citeaza esecul colectiv de a imuniza la timp si in totalitate copiii cu doua doze de vaccin pentru rujeola ca fiind principala cauza a cresterii numarului de decese.Pentru 2020, raportul avertizeaza ca perturbarile provocate programelor de imunizare de pandemia de Covid-19 au afectat eforturile de combatere a epidemiilor de rujeola.In aceasta luna, peste 94 de milioane de persoane risca sa nu fie vaccinate pentru rujeola din cauza suspendarii campaniilor de imunizare in 26 de tari.