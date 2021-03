Numarul de cazuri de COVID-19 din Uniunea Europeana, in continua crestere. Tulpina dominanta e cea britanica

"Incepem sa vedem circumstante preocupante, evidentiate prin cresterea numarului cazurilor in 19 state membre, al spitalizarilor in 15 si deceselor in opt" state, a spus Kyriakides la o conferinta de presa dedicata prezentarii noilor reguli ale mecanismului european pentru controlul exporturilor de vaccinuri."Aceasta conduce la o preocupare privind un al treilea val daca situatia continua sa se deterioreze. Prin urmare, ne putem astepta ca numarul cazurilor si al spitalizarilor sa creasca mai mult in saptamanile urmatoare si ca mortalitatea, care s-a mentinut stabila, sa inregistreze o usoara crestere", a adaugat comisarul european.Ea a mentionat in continuare ca desi rata transmiterii virusului se mentine la un nivel stabil, situatia "este preocupanta pentru ca in ultimele saptamani a fost observata o crestere a numarului (de imbolnaviri) provocate de variantele" coronavirusului.Varianta coronavirusului SARS-CoV-2 dominanta la ora actuala este cea britanica, aceasta fiind prezenta in 25 de state ale UE si in unele tari gasita in pana la 80% din mostrele genomice secventiate. Tulpinile sud-africana si braziliana au fost detectate in 18 si, respectiv, noua state din UE, cea braziliana fiind legata in special de calatorii.