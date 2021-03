Anuntul sefei Comisiei Europene referitor la dublarea cantitatii de vaccinuri: "Ne asteptam la o medie de 100 de milioane de doze pe luna"

"Din aprilie incolo, cantitatile s-ar putea dubla din nou conform planurilor producatorilor, aceasta si pentru ca noi vaccinuri urmeaza sa fie aprobate", a declarat Von der Leyen editiilor de luni ale cotidianelor locale Stuttgarter Zeitung si Stuttgarter Nachrichten, in comentarii vazute anticipat de dpa. Sefa executivului european se asteapta la "o medie de circa 100 de milioane de doze pe luna in al doilea trimestru, un total de 300 de milioane pana la sfarsitul lui iunie".Potrivit celor doua publicatii, aceasta ar insemna ca numai Germaniei ii vor reveni 20 de milioane de doze lunar, ceea ce ar presupune capacitati semnificativ mai mari de vaccinare. De la inceperea campaniei de imunizare, la sfarsitul lui decembrie 2020, circa 7,3 milioane de doze de vaccin au fost administrate in Germania, potrivit cifrelor date publicitatii vineri de Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor.Din cei aproape 5 milioane de oameni vaccinati, ceva mai putin de jumatate au primit deja a doua doza. Pana in prezent, Uniunea Europeana a aprobat vaccinuri de la trei producatori - Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca. Joi, este de asteptat ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa aprobe si vaccinul producatorului american Johnson&Johnson.