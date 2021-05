Gura de oxigen pentru India, coplesita de decesele COVID-19. A scazut numarul de noi infectii

Si numarul contagierilor este in scadere , cu o medie de sub 300.000 de cazuri timp de trei zile la rand, ajungand joi la 276.110 de contagieri, transmite Agerpres.Potrivit sursei citate, s-au inregistrat 283.248 de decese in aceasta tara cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, bilant care ocupa locul al treilea dupa cel din Statele Unite (peste 600.000 de morti) si cel din Brazilia (circa 440.000 de morti).Un al doilea val deosebit de virulent de COVID-19 devasteaza India de sase saptamani, provocand o penurie de oxigen medical si de medicamente esentiale in spitalele deja supraaglomerate.