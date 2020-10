Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 se dubleaza la fiecare noua zile in Anglia. Rezultatele unui studiu realizat de Imperial College London

In cadrul acestui studiu realizat de Imperial College London si Ipsos-Mori, mai mult de 85.000 de voluntari au fost testati in Anglia intre 16 si 25 octombrie. In acea perioada, 128 din 10.000 de persoane au fost infectate in Anglia, cifra care se dubleaza la fiecare noua zile.Rezultatele indica faptul ca infectarile cu COVID-19 continua sa creasca in toate regiunile Angliei si la toate grupele de varsta, cea mai mare crestere fiind raportata in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani. Regiunile din nord-vest, Yorkshire si Humber concentreaza cel mai mare numar de contaminari.Rata de reproducere a virusului ("R") a ajuns la 1,6 la nivel national, se mentioneaza de asemenea in studiu."Aceste rezultate intermediare prezinta o imagine ingrijoratoare a situatiei din Anglia, unde observam o crestere a prevalentei infectiilor la nivel national, despre care stim ca va conduce la mai multe spitalizari si decese", a declarat Paul Elliott, profesor de epidemiologie si sanatate publica la Imperial College.In Marea Britanie, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, cu peste 45.000 de decese, bilantul zilnic al mortilor a depasit 300 doua zile la rand, marti si miercuri, niveluri nemaiatinse din luna mai.In Anglia, restrictiile au fost inasprite pentru milioane de britanici in zonele cele mai afectate de raspandirea virusului, in special in nord.Premierul britanic Boris Johnson a incercat pana acum sa evite introducerea unei noi carantine generale in Regatul Unit.In Anglia a fost stabilit un sistem de alerta pe trei niveluri care determina restrictiile ce urmeaza sa fie implementate in functie de prevalenta noului coronavirus.Vineri, Nottinghamshire, regiune din centrul Angliei, unde ratele de contaminare sunt printre cele mai ridicate din tara, va ajunge la cel mai inalt nivel de alerta - 3 - de restrictii."In acest moment, problema este ca, chiar daca masurile adoptate in zonele de nivel 2 si nivel 3 incetinesc raspandirea in saptamanile urmatoare, este putin probabil sa provoace o scadere rapida a cazurilor si deceselor zilnice", a declarat pentru agentia de presa PA profesorul Neil Ferguson, om de stiinta si consilier al guvernului.