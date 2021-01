Numarul mortilor cauzate de COVID-19 a ajuns la 2 milioane pe plan mondial. Prognoza deceselor pana in aprilie 2021

Informatiile centralizate arata ca au trecut 9 luni pana la inregistrarea primului milion de decese si doar alte 3 luni pana cand bilantul total a ajuns la 2 milioane.Pana acum, in 2021, au fost inregistrati 11.900 de decese la nivel mondial sau un mort in fiecare secunda.Prognoza specialistilor de la Institute for Health Metrics and Evaluation arata ca numarul deceselor va ajunge la 2,9 milioane la nivel mondial pana in luna aprilie.Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca, data fiind variatia formelor virusului, "ce-i mai rau abia urmeaza"."Ar putea fi mult mai rau in acest an comparativ cu 2020, data fiind dinamica raspandirii virusului si unele probleme pe care le vedem", a declarat Mike Ryan, specialist al OMS.