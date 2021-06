O mireasa a murit la propria nunta. Ceremonia a continuat, femeia fiind inlocuita de sora ei

Medicul chemat la fata locului nu a reusit sa o salveze.Familiile mirelui si a miresei nu au vrut sa opreasca ceremonia, au fost de acord, in schimb, sa continue nunta prin inlocuirea femeii cu sora ei. Corpul miresei decedate a fost tinut intr-o camera separata pe parcursul festivitatilor, iar ulterior aceasta a fost incinerata."Este greu de crezut ca un cadavru era intr-o camera, iar in alta, o noua mireasa era pregatita pentru nunta", a spus fratele miresei."Nu stiam ce sa facem in aceasta situatie", a adaugat el.