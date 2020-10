Nunta regala in Bhutan: Printesa Euphelma Choden Wangchuck s-a casatorit. Cine este sotul ei

Tanara de 27 de ani s-a casatorit cu Dasho Thinlay Norbu, in varsta de 28 de ani, in cadrul unei ceremonii organizate joi in principalul palat regal, a anuntat familia regala.Mireasa este sora vitrega a actualului rege Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, in timp ce sotul ei este fratele mai mic al reginei Jetsun Pema.Printesa Euphelma Choden Wangchuck a studiat sociologia in Statele Unite. De asemenea, ea este presedinta Comitetului Paralimpic din Bhutan. Sotul ei a studiat in India , s-a pregatit ca pilot si lucreaza pentru compania aeriana butaneza Drukair.Dinastia Wangchuck conduce Bhutanul de mai bine de 100 de ani si este foarte venerata in tara fara iesire la mare, situata intre India si China Tatal printesei a abdicat in 2008 si a pregatit calea catre democratie. De atunci, in tara exista o monarhie constitutionala.Regatul Bhutan este in mare parte neatins de influente externe, isi protejeaza cultura si natura si evita turismul de masa.Populatia de 730.000 de locuitori a Bhutanului este considerata a fi una dintre cele mai fericite din lume.