NYT: Guvernul grec ar fi expulzat in secret peste o mie de refugiati in ultimele luni, abandonandu-i pe mare, in barci gonflabile

Oficialii greci ar fi abandonat, in largul marii, 1.072 de refugiati care cautau azil politic, din martie pana in prezent, potrivit unei analize a New York Times, citata in Digi24 Sursele informatiei ar fi fost mai multi avertizori de integritate independenti, cercetatori, dar si paza de coasta a Turciei. O parte dintre naufragiati au supravietuit, povestind prin ce au trecut.O profesoara din Siria , Najma al-Khatib, sustine ca oficialii greci au luat-o atat pe ea, cat si alte 22 de persoane, dintr-un centru de detentie din insula Rhodos, in 26 iulie, urmand sa ii abandoneze noaptea, pe o pluta fara carma si fara motor. Refugiatii au fost salvati de paza de coasta turca."Am fugit din Siria de frica bombardamentelor, dar cand mi s-a intamplat asta, mi-am dorit sa fi murit lovita de o bomba", a declarat al-Khatib pentru NYT.Najma al-Khatib a declarat ca a ajuns in Turcia in noiembrie 2019, impreuna cu cei doi copii, de 14, respectiv 12 ani, fugind de armata siriana, dupa ce sotul ei a murit de cancer. Prima data cand au incercat sa ajunga in Grecia, contrabandistul care trebuia sa ii ajute nu a mai aparut, iar a doua oara a fost interceptata de autoritatile elene.A treia incercare a fost cu noroc, ajungand in insula Rhodos. La scurt timp, au fost arestati de politie si plasati intr-un centru de detentie. In 26 iulie, politistii greci i-ar fi urcat intr-un autobuz, cu promisiunea ca vor fi transportati in Atena. Cu toate acestea, ar fi ajuns in mijlocul marii, pe doua plute, fiind salvati de paza de coasta turca.Feras Fattouh, un tehnician de radiologie, refugiat din Siria de asemenea, a povestit ca politia greaca l-a arestat in 24 iulie, intr-un port din vestul Greciei. Sustine ca locuia legal in tara inca din noiembrie 2019, reusind sa demonstreze acest lucru cu documente. Dupa ce a fost arestat, ar fi fost jefuit si dus la 640 de kilometri de granita turca, inainte de a fi urcat intr-o barba, alaturi de alti 18 migranti, si trimis pe rau, in Turcia.Guvernul grec neaga ca ar comite fapte ilegale, cu toate ca expulzarile refugiatilor sunt interzise prin legea internationala."Autoritatile din Grecia nu se angajeaza in activitati clandestine. Grecia are un istoric devenit pentru respectarea legii internationale, a convetiilor si protocoalelor. Acesta include si tratamentul corespunzator pentru refugiati si migranti", a spus Stelios Petsas, purtatorul de cuvant al guvernului grec."Aceste actiuni sunt total ilegale in toate aspectele lor sub legea internationala si europeana. Este un dezastru umanitar. Coronavirusul a reprezentat o fereastra de oportunitate pentru a inchide granitele nationale pentru toti cei indezirabili", a spus profesorul Francois Crepeau, expert in lege internationala si fost raportor special pentru drepturile migrantilor la ONU