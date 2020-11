O asistenta medicala din Marea Britanie a fost pusa sub acuzare pentru uciderea a 8 bebelusi

Lucy Letby, in varsta de 30 de ani, ar fi comis aceste fapte la sectia de neonatologie a spitalului The Countess of Chester, in intervalul iunie 2015-iunie 2016, potrivit Reuters, citat in Hotnews.ro A fost arestata, initial, in 2018, dar a fost eliberata ulterior."The Crown Prosecution Service a autorizat politia din Cheshire sa o acuze pe asistenta de crima in legatura cu o ancheta in desfasurare cu privire la moartea unui numar de bebelusi", au transmis reprezentantii politiei intr-o declaratie de presa facuta miercuri, 11 noiembrie.Citeste si: Avertismenul medicului Mihai Craiu: "Se inmultesc cazurile de COVID la copiii cu comorbiditati, care sunt infectati de rude"