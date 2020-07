O bloggarita din Tunisia, condamanta la sase luni de inchisoare pentru distribuirea unei glume despre Coran pe Facebook

"Este incorect si injust...Acest lucru demonstreaza ca nu exista libertate aici", a declarat pentru Reuters Emna Chargui, femeia in varsta de 27 de ani care a fost condamnata de catre justitia tunisiana.Femeia a postat gluma in luna mai si i-a infuriat pe unii conservatori de pe platforma social media care au cerut pedepsirea acesteia intr-o tara polarizata intre factiuni politice seculariste si islamisteCondamnarea a fost motivata sub acuzatia de incitare la ura intre religii si rase, a anuntat purtatorul de cuvant al instantei.Acest caz a atras critici din partea mai multor grupuri care militeaza pentru respectarea drepturilor omului.Amnesty International a afirmat ca procurorii nu i-au permis avocatului femeii sa o insoteasca in sala de judecata, unde aceasta a fost interogata cu privire la convingerile religioase si starea sa mintala.Bloggerita poate face apel la decizie in decurs de 10 zile.Chargui scrie pe blogul sau despre libertate si problemele femeilor.