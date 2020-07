O cercetatoare chineza refugiata in consulatul tarii sale din San Francisco a fost arestata de autoritatile americane

Ministerul american al Justitiei a anuntat joi inculparea recenta pentru "frauda la regimul vizelor" a patru persoane suspectate ca au "mintit privind apartenenta lor la armata chineza". Trei dintre ele au fost deja arestate."Una dintre aceste persoane era cautata pana noaptea trecuta, gasind refugiu la consulatul din San Francisco", a declarat vineri un responsabil al ministerului pentru mai multi jurnalisti.Aceasta persoana, care ar purta numele de Juan Tang, este o specialista in tratamente impotriva cancerului care lucra din ianuarie intr-un laborator al Universitatii din California. Potrivit actului acuzarii, anchetatorii au descoperit fotografii cu ea in uniforma si au stabilit ca ea lucra pentru un spital militar chinez.Ea este "retinuta preventiv si va comparea pentru prima data in fata unui tribunal in cursul zilei", a adaugat ministerul, care nu a dorit sa evoce circumstantele arestarii. De asemenea, acesta a precizat ca femeia nu dispune de imunitate diplomatica.Potrivit acestui responsabil, cazurile de spionaj economic care fac obiectul inculparilor, precum cea a lui Juan Tang, "nu sunt decat partea vizibila a aisbergului".Aceasta afacere se inscrie intr-un context de tensiuni exacerbate intre China si SUA. Washingtonul a dat marti termen de trei zile Beijingului pentru a-si inchide consulatul de la Houston, Texas, acuzat ca este o "placa turnanta a spionajului si furtului de proprietate intelectuala".Autoritatile chineze au dispus in replica, inchiderea consulatului american de la Chengdu, din sud-vestul tarii.