O chinezoaica a fost condamnata la 4 ani de inchisoare dupa ce a facut reportaje despre carantina din Wuhan

Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de ani, a fost pronuntata de un tribunal din Shanghai (est) pentru "provocare de tulburari" dupa un proces de cateva ore, a declarat reporterilor Ren Quanniu, unul dintre avocatii sai."Parea foarte abatuta cand a fost anuntata hotararea", a declarat el pentru AFP.Terminologia "provocare de tulburari" este frecvent utilizata impotriva oponentilor regimului presedintelui Xi Jinping, noteaza AFP.Concret, instanta a acuzat-o ca a difuzat informatii false pe internet, a declarat celalalt avocat al ei, Zhang Keke.In articolele pe care le-a difuzat online, Zhang a denuntat in special lockdown-ul impus la Wuhan (centru), mentionand "o incalcare grava a drepturilor omului".Aproximativ zece diplomati straini si sustinatori ai lui Zhang au incercat fara succes sa intre in tribunalul din Shanghai unde se desfasura procesul, dar politia le-a refuzat intrarea, la fel si jurnalistilor.Zhang Zhan se afla in greva foamei din iunie si a fost hranita cu forta cu ajutorul unui tub nazal, potrivit avocatilor sai.Zhang, originara din Shanghai, s-a dus in februarie la Wuhan, lovit atunci de epidemie, postand reportaje pe retele sociale, in special despre situatia haotica din spitale.Potrivit bilantului oficial, doar metropola de 11 milioane de locuitori a inregistrat aproape 4.000 de morti de COVID-19, reprezentand o mare parte din cele 4.634 de decese din intreaga China intre ianuarie si mai.Numarul deceselor la nivel national nu s-a schimbat de atunci.Raspunsul initial al Chinei la debutul epidemiei a fost criticat, Beijingul asteptand pana pe 23 ianuarie pentru a pune in carantina Wuhanul si regiunea in care se afla, in conditiile in care primele cazuri fusesera semnalate inca din decembrie 2019.Totodata, medicii care vorbeau despre aparitia unui virus misterios erau interogati de politie care i-au acuzat ca "raspandesc zvonuri".In afara de Zhang Zhan, alti trei cetateni jurnalisti, Chen Qiushi, Fang Bin si Li Zehua, au fost de asemenea plasati in detentie dupa ce au dezvaluit evenimentele.