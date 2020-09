O echipa de fotbal din Chile a aflat ca meciul din prima liga i-a fost anulat dupa ce a facut o deplasare de aproape 1500 de kilometri

Formatia Deportes Antofagasta a fost anuntata dupa sosirea la stadion ca partida a fost anulata.Liga chiliana a precizat, intr-un comunicat, ca o persoana din delegatia Colo Colo care a fost plecata in Brazilia pentru un meci din Copa Libertadores a fost testata pozitiv cu coronavirus.Directorul sportiv al Antofagasta, Victor Oyarzun, s-a declarat dezamagit de ceea ce s-a intamplat. "Nu ne-au lasat sa intram in vestiar si am asteptat notificarea jumatate de ora. Nu este corect sa faci o deplasare de aproape 1500 de kilimetri si sa fii anuntat cu o ora inainte de start ca jocul este suspendat pentru un caz presupus pozitiv care nici macar nu este cel al unui jucator", a afirmat el.