O companie americana isi cere scuze dupa ce si-a atras angajatii intr-o capcana, promitandu-le prima de Craciun

"ATI ESUAT"

"Am aflat ca unii angajati au fost bulversati de incercarea noastra de phishing si au considerat-o cruda, iar pentru aceasta ne-am cerut scuze", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al GoDaddy - cea mai mare intreprindere din lume de gestionare a numelor domeniilor pe Internet."In pofida faptului ca testul a imitat tentative reale (de atac informatic) care au loc in zilele noastre, este necesar sa ne imbunatatim si sa dam dovada de mai multa empatie fata de angajatii nostri", adaugasocietatea, cu sediul in Arizona.Aproximativ 500 de angajati au dat clic, la jumatatea lui decembrie, pe un e-mail de la GoDaddy care ii anunta ca primesc un bonus de Craciun in valoare de 650 de dolari si le cerea sa completeze un formular cu cateva informatii personale.Doua zile mai tarziu, in e-mailul angajatilor aparea alt mesaj."Primiti acest mesaj pentru ca ati esuat in cadrul recentului nostru test de phishing", le scria seful securitatii de la GoDaddy, potrivit ziarului local Copper Courier.Tehnica phishingului - foarte folosita de catre hackeri - consta in trimiterea unor e-mailuri de la interlocutori necunoscuti, cu obiectivul de a obtine informatii care sa permita infiltrarea sistemelor informatice tintite.Aceasta Initiativa a provocat un val de indignare pe retele de socializare, in contextul in care milioane de americani au fost dur afectati de criza economica provocata de pandemia covid-19.