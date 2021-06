O companie care vrea sa transporte oameni in spatiu a obtinut licenta pentru zborurile de pasageri. Actiunile firmei aproape s-au dublat VIDEO

"Licenta comerciala pe care o avem din 2016 ramane in vigoare, dar acum este aprobata pentru a ne permite sa transportam pasageri comerciali atunci cand suntem gata sa facem acest lucru. Acesta este, evident, o etapa interesanta si un compliment urias pentru echipa", a declarat pentru CNBC CEO-ul Virgin Galactic, Michael Colglazier.In timp ce FAA a acordat anterior Virgin Galactic o licenta de lansare pentru a efectua zboruri spatiale, extinderea licentei permite companiei sa transporte ceea ce autoritatea de reglementare numeste "participanti la zboruri spatiale".Compania a finalizat un program de verificare si validare cu 29 de elemente pentru FAA, eliminand ultimele doua etape FAA cu cel mai recent test de zbor spatial, in luna mai.Colglazier a observat ca ultimele doua etape erau specifice sistemelor de control al zborului si ale sistemelor de navigatie inertiale ale navei spatiale.Actiunile Virgin Galactic au crescut cu pana la 36% dupa anunt, cel mai mare avans consemnat vreodata intr-o singura zi.Titlurile Virgin Galactic au depasit 55 de dolari pe unitate, dupa un inceput de an tumultuos, in care care acestea au urcat peste 60 de dolari in februarie si apoi au scazut pana la un minim de aproape 15 dolari luna trecuta, inainte de a reveni.Antrenorul sef al astronautilor Virgin Galactic, Beth Moses, este singura persoana care nu este pilot care zboara pe unul dintre zborurile spatiale ale companiei. Pana in prezent, cinci angajati Virgin Galactic, inclusiv patru piloti, au devenit astronauti recunoscuti de FAA - SUA considerand oficial o altitudine de 80 de kilometri ca fiind granita cu spatiul.Nava spatiala Unity a Virgin Galactic este proiectata pentru a transporta pana la sase pasageri alaturi de cei doi piloti.Compania are aproximativ 600 de rezervari pentru bilete pentru zboruri viitoare, vandute la preturi cuprinse intre 200.000 si 250.000 de dolari fiecare.Cu trei teste de zbor spatial finalizate pana in prezent in ultimii doi ani, Virgin Galactic are acum inca trei teste de zbor spatial planificate inainte de a finaliza dezvoltarea.Compania a anuntat anterior ca urmatorul sau zbor spatial va transporta patru pasageri pentru a testa cabina navei spatiale, al doilea il va avea la bord pe fondatorul Sir Richard Branson, iar al treilea va transporta membri ai Fortelor Aeriene Italiene pentru pregatirea profesionala a astronautilor.Cu toate acestea, un articol publicat la inceputul acestei luni de un unui blogger din Mojave, California - unde Virgin Galactic isi fabrica vehiculele spatiale - a relatat ca aceasta are in vedere reorganizarea programului de zbor pentru a-l lansa pe Branson in weekendul din 4 iulie.Articolul a aparut la scurt timp dupa ce Jeff Bezos a anuntat ca se va afla la bordul primului zbor spatial cu pasageri al Blue Origin, planificat sa aiba loc pe 20 iulie - sugerand ca Branson ar putea inca sa incerce sa-l invinga pe Bezos in zborul personal catre spatiu.Colglazier a declarat ca aprobarea FAA inseamna ca "programul de testare a zborului se schimba acum" pentru a demonstra "experienta in cabina" a navei spatiale."Stiu ca exista foarte mult interes si speculatii acolo, dar nu am anuntat nici data, nici oamenii care vor fi la bord", a spus Colglazier."Abordam acest lucru foarte metodic, cu siguranta ca prima consideratie si cand avem toate acele casete bifate si toti pasii in loc - atunci putem merge mai departe si sa anuntam".Intarzierile de dezvoltare au dus la amanarea zborurilor spatiale comerciale de la mijlocul anului 2020 pana la inceputul anului 2022.