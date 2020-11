Democrata de culoare care l-a ajutat pe Joe Biden sa obtina un rezultat istoric in Georgia: "Lumea ar trebui sa-i multumeasca in genunchi"

Whatever happens in Georgia, everyone should get on their knees and thank strong Black women like the fearless @staceyabrams and so many who slog away without appreciation-and then we should pass real policies that benefit them. This all may come down to Georgia & Arizona. - Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) November 5, 2020

In ultimii ani au avut loc schimbari demografice favorabile liberalilor, iar Stacey Abrams, o democrata de culoare, militanta pentru dreptul de vot, a dus o campanie de succes si si-a construit o baza electorala, potrivit Politico si USA Today, citati de Libertatea Bill Clinton este ultimul democrat care a castigat in Georgia, in 1992, dar chiar si el a pierdut statul in 1996.Obama nu a castigat in Georgia, in ciuda victoriilor sale clare din 2008 si 2012.Acum, Joe Biden il conduce pe Donald Trump cu putin peste 900 de voturi in statul Georgia si, indiferent de ce se va intampla aici, rezultatul democratilor este unul spectaculos.In ultimii ani, acest stat din sudul tarii a devenit o tinta pentru democrati, care sperau ca schimbarile demografice din statul ferm republican ii vor ajuta sa obtina o victorie. Unul dintre motive: dezvoltarea orasului Atlanta, care a atras o populatie mai educata din alte parti ale tarii, inclusiv din statele din nord, populatie diversa, care a inclus alegatori afro-americani, hispanici sau de origine asiatica.Districte odinioara republicane au devenit tot mai diverse si, impicit, tinte pentru democrati., altadata unul ferm in controlul Partidului Republican, a reales-o, marti in Congres pe democrata afro-americana Lucy McBath. O alta democrata este pe cale de a castiga inDoua curse senatoriale care vor fi cruciale pentru controlul camerei superioare a Congresului au intrat in turul II.Insa, simpla schimbare demografica nu ar fi fost de ajuns. Rezultatul bun al democratilor se datoreaza in mare parte muncii activistilor partidului, care au facut eforturi sa inregistreze si sa aduca la vot alegatorii.Inainte de alegerile din 3 noiembrie, democratii au facut eforturi masive in campanie. Biden, senatoarea Kamala Harris, fostul vicepresedinte Barack Obama au venit in mod special pentru a face campanie in acest stat. Alaturi de Obama a stat Stacey Abrams, fosta candidata a democratilor pentru postul de guvernator in acest stat si una dintre vedetele partidului.Abrams este una dintre cele mai importante politiciene din acest stat si, posibil, persoana-cheie pentru rezultatul democratilor din 3 noiembrie. Multi democrati sunt de acord, precizeaza sursa citata."Orice se intampla in Georgia, toata lumea trebuie sa se aseze in genunchi si sa multumeasca femeilor afro-americane puternice precum Stacey Abrams si altora care au muncit acolo", a scris pe Twitter democrata Pramila Jaypal.Abrams a fondat inca din 2013 The New Georgia Project, o initiativa care s-a concentrat pe inregistrarea alegatorilor minoritari, in incercarea a creste electoratul democrat. In tentativa de a castiga alegerile pentru postul de guvernator, Abrams a mizat pe strategia de a creste prezenta la vot in randul acestor grupuri - in special in randul electoratului afro-american.A pierdut cursa la o diferenta de doar 1,5%, dupa o cursa care i-a alarmat pe republicani si i-a infuriat pe democrati. Initial, ea a refuzat sa isi accepte victoria si l-a acuzat pe republicanul Brian Kemp, castigatorul alegerilor, la acel moment secretarul de stat din Georgia, ca a orchestrat o operatiune de blocare a voturilor minoritatilor. Dupa infrangere, Abrams a continuat eforturile de aducere la vot a alegatorilor de culoare.Organizatia ei a strans 32 de milioane de dolari pana in octombrie 2020, bani care au fost donati partidului, cu scopul de a creste inregistrarea de noi alegatori. Tot ea a convins partidul ca Georgia este un stat competitiv."In 2019, m-am intalnit cu fiecare candidat important pentru presedintie si le-am spus doua lucruri", a declarat ea pentru Politico. "In primul rand, blocarea votului este o chestiune reala si este unul dintre motivele pentru care am pierdut tara. Si doi, Georgia este un stat competitiv si ar fi o greseala sa nu fim atenti la el. Din fericire, ambele mesaje si-au atins tinta", a spus ea.Anul trecut, Abrams a refuzat propunerea de a candidat la un post de senator. S-a aflat insa pe lista scurta de propuneri pentru functia de vicepresedinte, pierzand in cele din urma in fata lui Kamala Harris. Deocamdata, scopul ei, o victorie democrata in aceste alegeri, este aproape de a fi realizat.