Revoltator: O deputata de culoare din Franta a fost portretizata ca sclava intr-o revista a dreptei radicale. Publicatia a prezentat-o cu un lant de fier in jurul gatului

Il parait 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire' #BienPensance. Heureusement on peut encore ecrire de la merde raciste dans un torchon illustree par les images d'une deputee francaise noire africaine repeinte en esclave...

Intr-un articol de sapte pagini publicat in aceasta saptamana de Valeurs actuelles (Valori actuale) se mentioneaza ca deputata de Paris "experimenteaza responsabilitatile africanilor din timpul ororilor sclaviei" de secol XVIII, potrivit Le Monde Revista a prezentat-o pe Obono cu un lant din fier in jurul gatului.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron , a avut un cuvant de spus, condamnand ferm "toate formele de rasism".La randul sau, premierul francez Jean Castex s-a exprimat pe Twitter la adresa "publicatiei revoltatoare" si a asigurat-o pe deputata Daniele Obono de sustinerea guvernului.Ulterior, publicatia a prezentat scuze scuze. Editorul adjunct, Tagdual Denis, a declarat sambata televiziunii BFM ca imaginea nu a fost conceputa pentru a o ataca pe Obono si a negat ca ar fi fost o miscare de a atrage atentia."Ce regret este ca suntem mereu acuzati de rasism ... suntem incorecti din punct de vedere politic, este in ADN-ul nostru", a adaugat Tagdual Denis.