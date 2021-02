O fabrica de bere, veche de 5.000 de ani, a fost descoperita in Egipt. Ea avea capacitatea de cateva zeci de mii de litri

Situl din regiunea Sohag dateaza cel mai probabil din vremea conducerii regelui Narmer, in jurul anului 3.100 i.e.n., au spus autoritatile.Dr. Matthew Adams, unul dintre sefii misiunii egipteano-americane care a facut descoperirea, a spus ca cercetatorii cred ca berea era folosita in ritualuri regale de inmormantare pentru primii regi ai Egiptului. Fabrica de bere , care are o capacitate de productie de 22.400 de litri, era impartita in opt sectiuni, fiecare continand 40 de vase din lut folosite pentru a incalzi amestecul de cereale si apa.Oficialii sunt dornici sa dezvaluie artefactele nou descoperite avand in vedere ca incearca sa creasca numarul turistilor in tara, una dintre cele mai afectate de pandemie de pe continentul african.Numarul turistilor a scazut la 3,5 milioane anul trecut de la 13,1 milioane, in 2019.