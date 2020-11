O fata de 15 ani si-a pus iubitul roman sa-i ucida mama, in Grecia. Femeia, injunghiata de saptezeci de ori

Anchetatorii in Grecia incearca sa stabileasca in ce imprejurari s-a produs omorul, minora de 15 ani sustinand ca nu a asistat la crima, desi stia ce urmeaza sa se intample.Toti cei trei minorii au fost trimisi in arest, insa perioada maxima de detentie este de doar 6 luni.Satula de abuzuri, dupa cum sustine, si dornica sa puna mana pe 10.000 de euro pe care mama ei i-ar fi obtinut prin vanzarea unui autoturism, adolescenta si-a indemnat iubitul de origine romana, in varsta de 17 de ani, sa ii suprime viata femeii.Alaturi de ei, la momentul crimei, era si un minor de 16 ani, care insa insista ca doar a asistat la nenorocire.Dupa mai multe declaratii contradictorii, fata de 15 ani si prietenul ei roman au declarat ca au fost complici la crima, insa au aratat cu degetul spre prietenul lor grec, un minor de 16 ani din Loutraki, o statiune aflata la aproximativ 80 de kilometri de capitala Atena.Acesta, insa, sustine ca e nevinovat. "Am fost in casa, ei mi-au dat drumul la usa, am intrat, dar nu stiu unde era fata cand eu si iubitul ei am intrat in camera femeii. Nu eu am ucis-o, ci el", a spus adolescentul, in fata judecatorilor, potrivit O bservatornews.ro Fata are un alt scenariu si le-a spus anchetatorilor ca tanarul a insistat sa fie partas la asasinat, fara a cere bani in schimb. Ba chiar i-ar fi trimis mesaje pe Facebook in care o intreba cand va avea loc crima, informeaza Libertatea, care citeaza Athens Magazine.Intre timp, minora de 15 ani si-a cerut iertare pentru decizia de a-si ucide propria mama, invocand frecventele certuri pe care le avea cu aceasta. Mai mult, le-a marturisit magistratilor ca a auzit tipetele de durere ale femeii de 50 de ani, insa fara a face nimic pentru a o proteja."Noi nu o puteam ucide""Tremuram cand o auzeam tipand din cealalta camera. Dar nu am reactionat, nu am facut nimic. Voiam sa se termine. Cel de 16 ani a ucis-o. Noi nu o puteam face. Din momentul in care i-am zis tot intreba cand va avea loc (n.r. crima). A insistat sa o ucidem", a marturisit fata, care incearca sa arunce vina pe tanarul de 16 ani, nu pe iubitul ei roman.Nici avocatii ei nu sunt convinsi ca adolescenta intelege gravitatea faptelor. "Le-a spus anchetatorilor ca are regrete, desi nu sunt sigur ca a realizat ce a facut", a fost de parere Spyros Demetriou, avocatul apararii."Imi pare rau pentru ce am facut. Dar atunci credeam ca asta e solutia. Ma abuza, ne certam mereu. Nu imi dadea bani. Reactiona foarte rau la relatiile pe care le aveam", a explicat minora.Cei trei au fost plasati in arest, iar procesul continua.CITESTE SI