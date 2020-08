O femeie a fost arestata dupa ce s-a filmat goala pe un pod considerat sfant in India

Videoclipul, filmat pe podul Lakshman Jhula, a fost postat pe retelele de socializare, iar acum femeia risca pana la trei ani de inchisoare, daca va fi gasita vinovata de incalcarea legii internetului din India, transmite BBC Podul, care traverseaza Gangele, este considerat sfant si este un loc foarte popular printre turisti.Femeia, care intre timp a fost eliberata pe cautiune, a marturisit politiei ca inregistrarea a fost realizata pentru a-si promova afacerea cu bijuterii."Poate in Franta aceste lucruri nu sunt considerate inacceptabile. Dar Rishikesh este un loc sfant si Lakshman Jhula este locul in care Rama, fratele sau Lakshmana si sotia lui, Sita (n.r. zeitati hinduse), au trecut Gangele", a precizat seful sectiei de politie la care a fost dusa femeia.Femeiea, care nu a fost identificata in mod oficial, a fost arestata joi dupa ce politia a fost semnalata."Ea a acceptat sa fie filmata nud, dar a precizat ca nu este constienta ca este ilegal in India. Aceasta a spus ca videoclipul are scopul de a-i promova afacerea cu bijuterii", a declarat un alt oficial al politiei pentru ziarul indian Hindustan Times.Procesul ar putea dura cateva luni.