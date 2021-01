La 9 zile dupa ce a fost "ingropata", o femeie din Spania s-a intors la familie. Cum s-a produs confuzia

Cum s-a ajuns la confuzie

Certificatul de deces va fi anulat

Totul a plecat de la o confuzie de nume, noteaza Reuters. Concret, familia a fost anuntata ca Rogelia Blanco a murit de COVID-19 pe 13 ianuarie si, din motive legate pandemie, nu a putut lua parte la inmormantare.La noua zile de la inmormantare, femeia s-a dus la azilul din Xove, nordul Spaniei, unde locuia impreuna cu sotul ei, care inca o jelea. "Nu pot sa cred", a spus barbatul.Barbatul a spus ca s-a ajuns la aceasta confuzie regretabila dupa decesul femeii care impartea salonul cu sotia lui.Rogelia Blanco si alti rezidenti ai azilului diagnosticati cu COVID-19 au fost transferati la o alta casa de ingrijire, pe 29 decembrie, pentru tratament specializat."Printre persoanele transferate au fost doua femei care au fost internate in aceeasi camera", arata fundatia care administreaza azilul.Pacientii de la Xove au fost transferati la un alt azil din Pereiro de Aguiar, la 223 km distanta."O eroare de identificare s-a produs in timpul procesului de transfer de la Xove la Pereiro de Aguiar, iar dupa decesul uneia din paciente, pe 13 ianuarie, identitatea a fost atribuita in mod gresit", noteaza reprezentantii azilului, care spun ca certificatul de deces al femeii va fi anulat de instanta