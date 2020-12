VIDEO O femeie din Australia a descoperit un koala in pomul de Craciun

Amanda McCormick din Coromandel Valley, o suburbie a metropolei Adelaide, a crezut initial ca micutii ei atarnasera un animal de plus in copac."La inceput am crezut ca nu poate fi real, dar apoi s-a miscat ...mica creatura superba", a povestit ea pentru 9News.Se crede ca animalul a intrat in casa printr-o usa deschisa. "Ma bucur ca nu a fost un sarpe", a adaugat McCormick pentru 9News.Femeia a sunat la organizatia responsabila pentru salvarea exemplarelor de koala, insa a existat o problema: personalul acesteia a crezut ca apelanta glumeste."Nu m-au crezut deloc... m-au facut sa trimit cateva fotografii si un videoclip pentru a le demonstra ca am intr-adevar un koala in pom", a completat ea.Chris si Annie Wyndham de la organizatia 1300Koalaz sustin ca desi pana in prezent au salvat numeroase exemplare de koala din copaci, este pentru prima data cand gasesc unul intr-un pom de Craciun.Dupa ce cei doi au reusit sa descurce femela de koala din luminitele de pom in care se prinsese, salvarea a decurs fara probleme. Animalul a fost eliberat in gradina din fata casei familiei McCormicks si s-a urcat imediat intr-un copac inalt, de data aceasta fara decoratiuni sau luminite.