Una dintre femeile omorate in atacul terorist de la Nisa era mama a trei copii. A murit din cauza ranilor intr-un restaurant in care reusise sa se refugieze

"Guvernul brazilian anunta, cu mare tristete, ca una din persoanele ucise este o brazilianca in varsta de 44 de ani, mama a trei copii, care locuieste in Franta", a informat ministerul intr-un comunicat publicat joi seara.Ministerul, care a declarat pentru AFP ca nu este in masura, in aceasta etapa, sa spuna daca aceasta femeie are si cetatenie franceza, a adaugat ca "guvernul brazilian regreta si condamna cu tarie acest atac atroce".Victima a murit intr-un restaurant din apropiere unde a reusit sa se refugieze, ca urmare a mai multor rani, potrivit informatiilor furnizate de procurorul antiterorism Jean-Francois Ricard."Presedintele Jair Bolsonaro, in numele intregii natiuni braziliene, transmite condoleante apropiatilor si prietenilor concetatenei ucise la Nisa si celor ale celorlalte doua victime si isi exprima solidaritatea cu poporul si guvernul francez", conform sursei citate. Brazilia isi declara ferm respingerea oricarei forme de terorism indiferent de motivatie si isi reafirma vointa de a participa la eradicarea acestui flagel", incheie comunicatul de presa.