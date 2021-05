O fetita de patru ani, ranita intr-un schimb de focuri din New York. In incident au mai fost raniti o femeie si un tanar

Impuscaturile au avut loc in plina zi, in jurul orei locale 17:00 (21:00 GMT), la intersectia strazilor 7th Avenue si 44th Street, potrivit politiei care a inchis zona timp de cateva ore.Cele trei victime, o fetita de patru ani in carucior, impuscata in picior in timp ce familia ei cumpara jucarii, o femeie de 46 de ani atinsa la picior si un turist de 23 de ani din statul Rhode Island, ranit tot la picior, au fost internate intr-un spital din Manhattan, iar viata lor nu este in pericol, a declarat seful politiei din New York, Dermot Shea, in timpul unui briefing de presa la fata locului.Potrivit informatiilor preliminare comunicate de seful politiei din New York, Dermot Shea, cele trei victime - care se pare ca nu se cunosteau - s-au trezit accidental in mijlocul unei dispute intre "doi pana la patru barbati". Cel putin unul dintre ei a scos o arma si a tras.Nu s-au facut arestari pana la caderea serii.Politistii au lansat un apel pentru martori si au dat publicitatii imagini ale unui barbat dat in cautare, surprinse de camere de supraveghere.Seful politiei din New York a denuntat o legislatie insuficienta pentru a combate numarul tot mai mare de arme de foc care circula ilegal in cea mai importanta metropola americana si pentru a opri recidivistii."Cati copii trebuie sa fie afectati inainte sa ne dam seama ca politicile proaste au consecinte negative?" a spus el, amintind ca doua persoane suspectate de implicarea intr-un schimb de focuri care a provocat moartea unui bebelus in iulie 2020 in Brooklyn tocmai au fost arestate."Din fericire, starea acestor trecatori nevinovati este una stabila", a scris pe Twitter primarul Bill de Blasio. "Autorii acestei violente sunt cautati si politia ii va aduce in fata justitiei. Fluxul de arme ilegale care ajunge in New York trebuie sa se opreasca", a adaugat el.Times Square, unul din principalele puncte turistice din New York inainte de pandemie, s-a schimbat de cand teatrele au fost fortate sa inchida in martie 2020.Potrivit unui raport recent al Times Square Alliance, asociatie a comerciantilor din cartier, zona a inregistrat 25 de infractiuni violente in primul trimestru al anului 2021, fata de 17 in aceeasi perioada a anului 2020.La sfarsitul lunii martie, inregistrarea video a unui atac asupra unui sexagenar de origine asiatica din cartier a socat. Un barbat cu multe antecedente judiciare care locuia intr-un hotel din apropiere de Times Square devenit un centru de primire a persoanelor fara adapost, a fost arestat si pus sub acuzare.Aceste violente au loc in contextul in care metropola intentioneaza sa ridice pe 19 mai cea mai mare parte a restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 si sa lanseze o campanie de revigorare a turismului in luna iunie. Teatrele, care reprezinta principala atractie a districtului, urmeaza sa se redeschida din 14 septembrie.Schimburile de focuri s-au inmultit brusc in New York din vara anului 2020 si dupa miscarea impotriva inegalitatilor rasiale.Motivele acestei cresteri si reformele politiei necesare starnesc controverse, cu sase saptamani inaintea primarelor pentru alegerile municipale.Conform celor mai recente statistici oficiale, New York a inregistrat 149 de schimburi de focuri in aprilie, fata de 56 in aprilie 2020. Criminalitatea generala a crescut cu 30% in aceeasi perioada.