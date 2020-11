Victoria lui Joe Biden in Pennsylvania, confirmata de o curte de apel federeala. Echipa lui Trump: "Mergem la Curtea Suprema"

"Alegerile libere si corecte sunt forta democratiei noastre. Acuzatiile de incorectitudine sunt grave. Dar a acuza ca alegerile sunt incorecte nu inseamna ca sunt asa. Punerea sub acuzare necesita anumite acuzatii, iar apoi dovezi. Nu avem nici una, nici alta", a scris Stephanos Bibas, in numele unui complet format din trei judecatori."Mergem la SCOTUS (Curtea Suprema a Statelor Unite)", a scris Jenna Ellis, avocata a campaniei Trump, pe Twitter , dupa decizia curtii."Masina de activism juridic din Pennsylvania continua sa acopere acuzatiile de frauda masiva", a mai scris aceasta.Pennsylvania a certificat in aceasta saptamana victoria lui Joe Biden, cu un avans de 80.000 de voturi. Potrivit legislatiei din acest stat, candidatul care castiga votul popular obtine toate cele 20 de voturi ale electorilor.Republicanul Trump a refuzat sa isi recunoasca infrangerea in fata rivalului sau democrat si continua sa afirme, fara dovezi, ca a avut o frauda pe scara larga.In conditiile in care contestatiile sale legale au fost respinse, Trump a afirmat, joi, ca va pleca de la Casa Alba daca electorii vor vota pentru Biden pe 14 decembrie.Luni, adminsitratia Trump a permis inceperea perioadei de transfer al puterii catre echipa lui Biden, oferindu-i acces la informatii clasificate, chiar daca Trump continua sa conteste in justitie rezultatele alegerilor.