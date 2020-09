O judecatoare din California suspenda temporar decizia administratiei SUA de a interzice descarcarea aplicatiei WeChat

Dupa ce un grup de utilizatori au contestat in justitie masura anuntata vineri de Departamentul american al comertului in numele securitatii nationale, judecatoarea Laurel Beeler a explicat ca decizia administratiei pune "intrebari serioase" in ce priveste respectarea Primului amendament al Constitutiei SUA, ce garanteaza libertatea de exprimare.Vineri, Departamentul american al Comertului anuntase ca descarcarea aplicatiilor chineze TikTok si WeChat va fi interzisa in SUA incepand de duminica.Aplicatia de mesagerie WeChat, care are in medie 19 milioane de utilizatori activi zilnic in SUA, este populara in randul studentilor chinezi, expatilor si al unor americani care au relatii personale sau de afaceri in China "Partidul comunist chinez a demonstrat ca are mijloacele si intentia de a utiliza aceste aplicatii pentru a ameninta securitatea nationala, politica externa si economia SUA", a explicat Departamentul american al Comertului intr-un comunicat de presa.