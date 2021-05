O jurnalista din Belarus a parasit tara, dupa ce mai multi colegi de-ai sai au fost retinuti. Santaj al autoritatilor pentru a o aduce inapoi

Femeia sustine ca anchetatorul l-a retinut pe cumnatul ei si refuza sa-l elibereze pana cand nu se va intoarce in tara, a relatat ziarista pentru Medusa, potrivit sursei citate."Sotul surorii mele m-a sunat si mi-a spus: - Am fost retinut si ei spun ca ma vor tine inchis pana nu te intorci. De asemenea, ei pleaca dupa bunici. - Acest lucru deja mi l-a declarat anchetatorul, care a luat receptorul", a spus Malinovskaya.Malinovskaya a plecat din Belarus in Ucraina dupa ce fortele de ordine au retinut pe 22 mai sase angajati ai canalului Belsat.Duminica, un zbor al Ryanair in care se afla un jurnalist disident a fost fortat sa aterizeze la Minsk. Polonia a decis sa interzica accesul avioanelor din Belarus in spatiul sau aerian, masura luata in cadrul unor sanctiuni europene, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului polonez, relateaza AFP."Consiliul de ministri a votat in favoarea unei interdictii de intrare in spatiul aerian polonez a avioanelor folosite de companiile din Belarus", a declarat Piotr Muller, potrivit unui mesaj postat pe Twitter Aceasta masura survine in contextul in care liderii UE le-au cerut oficialilor din blocul comunitar sa prezinte noi sanctiuni impotriva Belarusului si sa identifice o cale de a interzice liniile aeriene din Belarus in spatiul aerian comunitar dupa ce un zbor al Ryanair in care se afla un jurnalist disident a fost fortat sa aterizeze duminica la Minsk.Aceasta masura survine in contextul in care liderii UE le-au cerut oficialilor din blocul comunitar sa prezinte noi sanctiuni impotriva Belarusului si sa identifice o cale de a interzice liniile aeriene din Belarus in spatiul aerian comunitar dupa ce un zbor al Ryanair in care se afla un jurnalist disident a fost fortat sa aterizeze duminica la Minsk.