O jurnalista din Danemarca a relatat despre relaxarea restrictiilor facand sex intr-un club de swingeri. Aceasta a fost laudata de conducerea postului

Louise Fischer de la postul RADIO4 a relatat despre redeschiderea clubului situat in apropiere de capitala Copenhaga dupa relaxarea restrictiilor.In raportajul difuzat la inceputul acestei saptamani, Fischer a intervievat persoane aflate in club si apoi li s-a alaturat. Ascultatorii au putut asculta astfel interviul luat de jurnalista partenerului sau in timpul actului sexual, dar si sunete explicite."Scena swing este foarte secreta", a explicat Fischer cotidianului Jyllands-Posten, adaugand ca a dorit sa creeze o atmosfera de incredere in randul persoanelor pe care le-a intervievat.Tina Kragelund, director de programe in cadrul postului, a avut cuvinte de lauda la adresa acestui tip de jurnalism imersiv. "Cred ca este grozav cand reporterii nostri experimenteaza practicand jurnalismul intr-un mod diferit", a declarat Kragelund publicatiei citate.Postul i-a dat anterior unda verde lui Fischer sa intretina relatii sexuale la club in cazul in care dorea.Kragelund a declarat pentru televiziunea suedeza SVT ca postul de radio pe care il reprezinta nu are rezerve in legatura cu ceva atat de universal ca sexul, noteaza DPA. Jurnalistii s-au inspirat adesea din propriile experiente in cadrul reportajelor lor, a spus ea.Fischer a declarat ca unii jurnalisti i-au spus ca a intrecut o anumita masura, dar a precizat ca majoritatea reactiilor primite au fost pozitive.