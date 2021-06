O lege poloneza e considerata "imorala" de Israel. Reactia Varsoviei

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Poloniei, Pawel Jablonski, a declarat duminica la televiziunea publica TVP ca, in cadrul intalnirii prevazute pentru luni, guvernul polonez ii va explica insarcinatului cu afaceri Tal Ben-Ari Yaalon "intr-un mod factual despre ce este vorba"."Consideram ca, din pacate, avem de-a face aici cu o situatie pe care unii oameni politici israelieni o exploateaza in scopuri politice interne", a adaugat el.Joi, dupa adoptarea proiectului de catre deputatii polonezi, ambasada israeliana a scris pe Twitter ca "aceasta lege imorala va afecta grav relatiile" dintre cele doua tari.Ea "va face de fapt imposibila restituirea de bunuri evreiesti sau cererea de indemnizatie pentru supravietuitorii Holocaustului si urmasii lor, precum si pentru comunitatea evreiasca a carei patrie a fost Polonia timp de secole. Este de neinteles", a adaugat ambasada.Autorii initiativei o considera necesara pentru ca legislatia sa fie pusa in acord cu o decizie a Tribunalului Constitutional. Acesta a stabilit in 2015 ca trebuie impusa o data limita pentru orice contestare a unei decizii administrative. Legea prevede, prin urmare, o limita care porneste de la 10 ani si poate ajunge la 30 de ani, in functie de caz.Vineri, Ministerul de Externe polonez a transmis ca introducerea acestui termen limita va duce la "eliminarea abuzurilor si a neregulilor care s-au produs la scara larga in procesele de privatizare" dupa caderea comunismului."Noile dispozitii nu limiteaza cu nimic posibilitatea de a deschide actiuni civile in justitie pentru primirea de reparatii, indiferent de nationalitatea sau originea solicitantului", a subliniat ministerul."Polonia nu este in niciun caz responsabila de Holocaust, o atrocitate comisa de ocupantul german si asupra cetatenilor polonezi de origine evreiasca", a adaugat el.In Polonia, unde sase milioane de cetateni, dintre care trei de origine evreiasca, au fost asasinati in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial de catre nazistii german, chestiunea restituirilor nu a fost nici acum reglata.