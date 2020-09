Povestea emotionanta a unei mame din Sri Lanka, care s-a reunit cu copilul ei 16 ani mai tarziu. Baiatul a disparut in tsunamiul din 2004

Baiatul, identificat drept Akram Rizkhan, avea cinci ani cand tsunamiul a lovit Karativu, satul in care acesta locuia, la 367 de kilometri de capitala tarii, pe 26 decembrie.Copilul a fost mai intai internat intr-un spital din regiune, dupa care a fost adoptat de o familie, a precizat Abusaly Siddi, mama baiatului."Mi-am cautat fiul timp de mai multi ani, dar nu am putut da de el - am facut apel la presedinte si am solicitat ajutorul politiei", le-a spus Amali jurnalistilor dupa ce si-a regasit copilul.In cele din urma, a fost informata ca fiul sau a fost adoptat si a luat legatura cu familia adoptiva. Dupa realizarea unui test ADN, mama si fiul s-au reunit.Tsunamiul a dus la moartea a 38.000 de persoane si a provocat daune severe satelor de coasta din provinciile estice, sudice si vestice.