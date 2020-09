O masca faciala alimentata cu baterii, ce previne problema aburirii ochelarilor, proiectata de o companie sud-coreeana

Modelul PuriCare Wearable, lansat de LG Electronics, disponibil intr-o singura marime si care cantareste cat o pereche de ochelari de schi este prevazut cu doua ventilatoare si filtre de aer pentru particule cu un randament ridicat, ce purifica atat aerul inspirat, cat si cel expirat.In contextul in care autoritatile indeamna populatia sa foloseasca masti faciale pentru a preveni transmiterea coronavirusului, producatorii si-au concentrat eforturile pentru a face ca un astfel de echipament sa fie mai confortabil fara a face compromisuri in ceea ce priveste siguranta.Printre problemele cu care se confrunta persoanele care poarta masca se numara dificultati respiratorii si aburirea ochelarilor, in momentul in care respiratia calda iese prin partea superioara a mastii spre regiunea ochilor.''Respiratia este cea mai mare preocupare atunci cand vine vorba de purtarea unei masti faciale, iar mastile de unica folosinta au un impact urias asupra mediului'', a declarat pentru Reuters Choi Yoon-hee, un inalt functionar in cadrul echipei LG Electronics de productie a solutiilor pentru purificarea aerului.Masca este insotita de o caseta care incarca bateria si dezinfecteaza echipamentul cu ajutorul luminii ultraviolete.Dispozitivul va fi disponibil in cel de-al patrulea trimestru pe anumite piete. LG nu a stabilit inca pretul mastii.Potrivit producatorului, masca are o autonomie a bateriei de aproape opt ore atunci cand este setata pentru consum redus si de doua ore la functionare intensa.