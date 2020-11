VIDEO O masina a lovit grilajul de la intrarea in sediul Cancelariei germane, la Berlin. "Opriti politica globalizarii"

BREAKING - A car rammed into the gate of Chancellor Merkel's office in Berlin, Germany. "You damned murderers of children and old people" and "Stop the globalization policy" was written on the car.pic.twitter.com/wCLeDqDelm - Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 25, 2020

Reuters scrie ca nu a putut obtine nicio precizare imediat.Politia verifica o masina pe a carei parte dreapta scria "Opriti politica globalizarii".In imaginile postate pe retele de socializare, pe cealalta parte a masinii era scris mesajul "Voi, afurisiti de criminali de copii si batrani".Zeci de politisti si pompieri au intervenit la fata locului.Cancelarul german, Angeka Merkel, prezideaza miercuri o reuniune prin videoconferinta cu presedintii-ministri ai landurilor in care se discuta despre o eventuala prelungire a "izolarii usoare" aflate in vigoare in Germania, dar si despre alte masuri in lupta impotriva pandemiei COVID-19.Europa se afla in alerta, dupa ce islamistii au ucis, in ultimele saptamani, opt persoane la Paris, Nisa si Viena.Politia elvetiana a identificat o femeie drept o jihadista cunoscuta, care a ranit la gat cu cutitul o persoana si a prins de gat alta persoana la un magazin din Lugano, in cantonul Ticino.In urma cu patru ani, un solicitant de azil tunisian, a carui cerere a fost respinsa, a furat un camion si a intrat cu el intr-o piata aglomerata de Craciun, un atac soldat cu 11 morti si zeci de raniti.Sediul Cancelariei, un imobil postmodernist, se afla de cealalta parte a unei piete fata de sediul Reichstagului, intr-o zona izolata.